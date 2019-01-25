2019-01-25T08:59:49+03:00
Общество

Краснодарским подросткам рассказали об ужасах блокады Ленинграда

Встреча ветеранов и молодежи прошла в музее им. Фелицына
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба краснодарского музея им. ФелицынаФото: пресс-служба краснодарского музея им. Фелицына
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В Краснодарском музее им. Фелицына 24 января 2019 года состоялась встреча ветеранов и тех, кто пережил блокаду Ленинграда со школьниками, студентами и курсантами. Мероприятие провели в преддверии 75-й годовщины прорыва блокады, который состоялся 27 января. Во время встречи ветераны и блокадники рассказали о том, как город на Неве противостоял смерти.

- Музей Фелицына присоединился к акции «Ленточка Ленинградской Победы». Оливково-зеленые символы прибыли на Кубань из северной столицы. Их торжественно вручили ветеранам и блокадникам, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Для гостей провели экскурсию по залу, посвященному Великой Отечественной войне. До 23 февраля встречи с ветеранами пройдут в каждой школе и ВУЗе Краснодарского края.

Добавим, блокада Ленинграда длилась 872 дня. Во время нее умерли, по разным оценкам, от 600 тыс. до 1,5 млн человек. Причем от бомбежек и артобстрелов погибло лишь 3%. Основной причиной смерти в городе был голод.

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