В Лабинском районе закрыли наркопритон

СЕГОДНЯ 09:11 2019-01-25T09:11:09+03:00

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Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Лабинскому району получили информацию о том, что местный житель содержит наркопритон. Чтобы проверить данные сведения, полицейские установили наблюдение за квартирой ранее судимого 53-летнего местного жителя и задокументировали факты противоправной деятельности.

- Как удалось установить, подозреваемый предоставлял свою квартиру наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ. Оплату от своих «клиентов» злоумышленник брал наркотиками, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции задержали в жилище подозреваемого шестерых местных жителей. Их отправили на медицинское освидетельствование, которое показало, что все они находятся под воздействием наркотических веществ. Задержанных привлекли к административной ответственности по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

Также в квартире подозреваемого обнаружили наркотические вещества и предметы, используемые для изготовления запрещенного зелья.

Хозяина квартиры задержали и доставили в отдел полиции. В отношении мужчины возбуждены 2 уголовных дела. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.