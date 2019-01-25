В Лабинском районе закрыли наркопритон
Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Лабинскому району получили информацию о том, что местный житель содержит наркопритон. Чтобы проверить данные сведения, полицейские установили наблюдение за квартирой ранее судимого 53-летнего местного жителя и задокументировали факты противоправной деятельности.
- Как удалось установить, подозреваемый предоставлял свою квартиру наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ. Оплату от своих «клиентов» злоумышленник брал наркотиками, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Сотрудники полиции задержали в жилище подозреваемого шестерых местных жителей. Их отправили на медицинское освидетельствование, которое показало, что все они находятся под воздействием наркотических веществ. Задержанных привлекли к административной ответственности по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».
Также в квартире подозреваемого обнаружили наркотические вещества и предметы, используемые для изготовления запрещенного зелья.
Хозяина квартиры задержали и доставили в отдел полиции. В отношении мужчины возбуждены 2 уголовных дела. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.