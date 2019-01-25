Единый контактный центр «ТНС энерго Кубань» подводит итоги работы за год

СЕГОДНЯ 10:08 2019-01-25T10:20:16+03:00

Изменить размер текста: A A

За год клиенты «ТНС энерго Кубань» по телефону Единого контактного центра 8 (861) 298 01 70 получили более 326,5 тысяч консультаций по различным вопросам энергоснабжения. При этом ежемесячно специалисты обрабатывают в среднем 270 тысяч звонков с учетом работы автоматических сервисов.

Наиболее востребованными темами обращений стали: замена приборов учета, особенности расчета по нормативу и размера норматива, задолженности, передача показаний, а также выросло количество звонков о внедрении и работе дистанционных онлайн сервисов.

Напомним, что для удобства клиентов на официальном сайте компании в верхнем поле главной страницы можно проверить загруженность специалистов и выбрать наиболее оптимальное время для обращения.

Все клиенты, обратившиеся в контактный центр, могут оценить работу сотрудника службы по пятибалльной шкале.

Справочная информация:

ПАО «ТНС энерго Кубань» - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 7 филиалов и 55 ЦОКов. Общество обслуживает более 54 тыс. потребителей — юридических лиц и более 1 млн 400 тыс. бытовых клиентов, что составляет 56,15% рынка сбыта электроэнергии в регионе.