2019-01-25T12:08:23+03:00
Общество

В Краснодаре отремонтируют улицу Кожевенную

Здесь не только заменят асфальт, но и приведут в порядок тротуары и парковки
Варвара ДЫМ
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Улица Кожевенная. Фото: администрация КраснодараУлица Кожевенная. Фото: администрация Краснодара
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Улица Кожевенная в Краснодаре давно нуждается в ремонте. Тут ямы, плохой асфальт, да и водители часто жалуются на ужасное дорожное покрытие. И вот молитвы горожан услышаны – проезжую часть приведут в порядок.

- В конце марта заключим договоров с подрядной организацией, а уже в апреле рабочие выйдут на Кожевенную, - сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. - Протяжённость ремонтируемого участка составит немногим более 1,2 км.

На улице Кожевенной заменят асфальт, постелют новые тротуары, заменят бордюры, поднимут коммуникации и привезут в порядок парковки. День на ремонт выделят из краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

Кстати, в 2019 году собираются завершить ремонт дороги к поселку Индустриальному. А именно: приведут в порядок часть ул. Евдокимовской до трассы М4 «Дон», и участок от ул. Милютинской до переулка Весеннего.

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