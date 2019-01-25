2019-01-25T12:17:09+03:00
Общество

В лиманах Азовского мора запретили ловить рыбу

Правда, только с 1 февраля по 1 мая
Варвара ДЫМ
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На Кубани действует запрет на вылов рыбыНа Кубани действует запрет на вылов рыбы
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С 1 февраля по 1 мая в трех лиманах Азовского моря будет запрещено ловить рыбу. Посидеть с удочкой нельзя будет в Ейском, Бейсугском и Ахтарском лиманах.

- Данный запрет направлен на сохранение популяции обитателей Азовского моря, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. – В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне также действует повсеместный запрет на добычу ценных и особо ценных видов рыб - судак и все осетровые.

В тех же водоемах, где можно сидеть с удочкой, действуют нормы на вылов. Так по правилам рыбак может поймать до 5 килограммов рыбы.

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