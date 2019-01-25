2019-01-25T12:25:01+03:00
Происшествия

Под Новороссийском уничтожили бомбу времен Великой Отечественной войны

Мощность снаряда - 10 кг в тротиловом эквиваленте
Варвара ДЫМ
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После затяжных ливней, которые обрушились на Новороссийск, жители города получили неприятный сюрприз. Грунтовые воды подняли на поверхность 50-килограммовый осколочно-фугасный снаряд калибра 152 миллиметра.

Его нашли в лесу недалеко от поселка Абрау-Дюрсо. Место оцепили взрывотехники, казаки и полиция. А когда снаряд осмотрели, выяснилось, что он в боеспособном состоянии.

- А его мощность составляет около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. – Сам снаряд – времен Великой Отечественной войны.

Опасную находку вывезли на полигон в Раевской и уничтожили.

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