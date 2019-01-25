В Краснодаре задержали телефонного «террориста»

СЕГОДНЯ 12:36 2019-01-25T12:36:26+03:00

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Сотрудники ФСБ Краснодарского края совместно с полицейскими вышли на след и задержали гражданина России, подозреваемого в ложном сообщении об акте терроризма. Как установило следствие, злоумышленник позвонил в дежурную часть полиции Краснодара и оставил сообщение о возможной угрозе теракта в одном из торгово-развлекательных центров Краснодара.

- Подозреваемым оказался 27-летний гражданин России, родившийся в Иркутской области. Ранее он был неоднократно судим, рассказали «Комсомольская правда» - Кубань» в пресс-службе УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

В данный момент, материалы дела по ложному сообщению об акте терроризма готовят на передачу в краевое ГУ МВД РФ для принятия процессуального решения.