В Тихорецком районе произошло смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-25T14:00:47+03:00

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В Тихорецком районе Краснодарского края вечером 24 января 2019 девушка, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21093 сбила пешехода. ДТП произошло на автодороге «станица Архангельская – станица Нововладимировская».

- Как установили сотрудники полиции, 28-летняя девушка, управляя автомобилем отечественного производства, сбила пешехода, переходившего проезжую часть. Водитель не смогла во время увидеть мужчину, так как на его одежде не было светоотражающих элементов, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды краевого УГИБДД.

От полученных травм 78-летний мужчина погиб на месте. В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Стоит отметить, что недавно в Горячем Ключе после резонансного ДТП на Аллее установили вазоны, чтобы ограничить сквозной проезд. Однако спустя несколько часов после их появления мотоциклист сбил ребенка