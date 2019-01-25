2019-01-25T12:47:53+03:00
Происшествия

Спасатели Тимашевского района достали из покореженного автомобиля мужчину

Иномарка перевернулась, водитель сам выбраться не смог
Варвара ДЫМ
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Машина, которая попала в аварию. Фото: Кубань-СПАСМашина, которая попала в аварию. Фото: Кубань-СПАС
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Авария случилась утром, 25 января на трассе Краснодар-Ейск возле хутора Приречный, что в Тимашевском районе.

- Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и съехал в обочину. Автомобиль перевернулся и встал на колеса, - говорят в пресс-службе «Кубань-СПАС». - Водитель находился в тяжелом состоянии и сам не мог выбраться из машины.

Спасатели, который вызвали на место аварии очевидца ДТП, надели на пострадавшего шейный корсет и передали врачам «скорой помощи». Сам водитель сейчас находится в больнице. За его жизнь борются медики.

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