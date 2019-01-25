Спасатели Тимашевского района достали из покореженного автомобиля мужчину

СЕГОДНЯ 12:47 2019-01-25T12:47:53+03:00

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Авария случилась утром, 25 января на трассе Краснодар-Ейск возле хутора Приречный, что в Тимашевском районе.

- Водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и съехал в обочину. Автомобиль перевернулся и встал на колеса, - говорят в пресс-службе «Кубань-СПАС». - Водитель находился в тяжелом состоянии и сам не мог выбраться из машины.

Спасатели, который вызвали на место аварии очевидца ДТП, надели на пострадавшего шейный корсет и передали врачам «скорой помощи». Сам водитель сейчас находится в больнице. За его жизнь борются медики.