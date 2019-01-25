Краснодарцы смогут бесплатно проконсультироваться у юриста

СЕГОДНЯ 13:09 2019-01-25T13:09:12+03:00

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В краснодарском муниципальном юридическом бюро пройдет день открытых дверей. 28 января 2019 года с 9.00 до 18.00 здесь ждут тех жителей краевой столицы, которым нужна квалифицированная юридическая помощь.

- В этот день краснодарцы смогут получить бесплатную консультацию по вопросам предоставления мер социальной поддержки, алиментных отношений, распоряжения недвижимым имуществом. Также сотрудники бюро ответят на вопросы, касающиеся признания прав собственности на земельный участок, установления и оспаривания материнства и другим, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в МКУ «Муниципальное юридическое бюро» Елена Санникова.

Стоит отметить, что консультирование по вопросам административного и уголовного законодательства проводиться не будет.

Всех, кто нуждается в консультации по вышеуказанным вопросам, ждут по адресу ул. Красная, 143/1. Вопросы от граждан будут принимать по телефону: 8 (861) 2552737.