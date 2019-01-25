На Кубани есть на что посмотреть

СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-25T13:41:50+03:00

В 2018 году объекты турпоказа края посетили более 6,4 млн человек

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В 2018 году объекты турпоказа Краснодарского края пользовались большой популярностью. Их посетили почти 6,5 млн человек.

– Больше всего гостей региона интересовали объекты культурно-познавательного, сельского и олимпийского туризма. Помимо прочего туристы посещали геленджикский реабилитационный центр для животных «Сафари-парк», дельфинарии, аквапарки, этнографический комплекс «Атамань», памятники природы и культурно-развлекательные центры, музеи и выставки, а также Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо», рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе краевой администрации.

По сравнению с 2017-м количество гостей, посетивших объекты турпоказа Краснодарского края, увеличилось на 100 тысяч человек.

Стоит отметить, что сегодня на Кубани готовы принимать гостей свыше 620 объектов туристского показа, из них более 460 – работают круглогодично.