2019-01-25T14:02:46+03:00
Происшествия

Жительница Уфы открыла в Сочи свое собственное казино

Без Блэк-джека, но с игровыми автоматами
Максим ОСОКИН
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Фото: архив КПФото: архив КП
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В Сочи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Уфы. 25-летнюю женщину подозревают в организации и проведении нелегальных азартных игр. В данный момент ведется следствие для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

- Как выяснили следователи, злоумышленница приехала в поселок Дагомыс летом 2018 года. Здесь она оборудовала нежилое помещение на улице Фестивальной для проведения незаконной игорной деятельности, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Осуществление незаконной игорной деятельности происходило через Интернет. Злоумышленница самостоятельно осуществляла прием и выдачу денежных средств. Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю пресекли деятельность незаконного игорного учреждения в ноябре 2018 года. В помещении обнаружили и изъяли 10 игровых системных блоков, в которых было установлено программное обеспечение для проведения азартных игр.

Расследование уголовного дела продолжается.

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