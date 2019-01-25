Паромы из Сочи отправятся в Турцию

СЕГОДНЯ 14:36 2019-01-25T14:36:51+03:00

Будет возобновлено морское сообщение между российским курортом и городами Самсун и Трабзон

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В 2019 году паромное сообщение вновь свяжет Сочи и города, расположенные на черноморском побережье Турции.

- Уже в феврале паром из порта «Имеретинский» с периодичностью два раза в неделю отправится паром в Самсун. Ожидается, что он сможет перевозить более полутонны овощей и фруктов в неделю, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города -курорта.

В турецкий Трабзон паромы начнут ходить в мае. Рейсы будут осуществлять также дважды в неделю. Ожидается, что открытие данного маршрута позволит увеличить турпоток в Столицу зимних Олимпийских игр 2014 года.

Также возобновление паромного сообщения будет способствовать улучшению культурных и деловых связей между Россией и Турцией. На Курорте планируется проведение различных школьных и студенческих обменов, фестивалей и выставок.