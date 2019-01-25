Краснодарские студенты могут побороться за стипендию главы города

СЕГОДНЯ 15:04 2019-01-25T15:04:17+03:00

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал

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В Краснодаре 25 января 2019 года стартовал прием документов на участие в конкурсе на получение студенческих стипендий главы Краснодара.

- На выплаты могут рассчитывать учащиеся ВУЗов и ССУЗов, показавшие себя в учебе, общественной жизни, благотворительности и волонтёрстве, различных социально-значимых проектах, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

30 победителей конкурса будут до конца года ежемесячно получать прибавку к основной стипендии в размере 2175 руб.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 31 марта подать документы в городское управление по делам молодёжи. Оно находится по адресу: ул. Красная, 118, 7-й этаж, к. 706. Ознакомиться со списком документов можно на сайте molodej.info. Консультации специалистов предоставляются по телефону: 8 (861) 2553128.