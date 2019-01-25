2019-01-25T15:04:17+03:00
Общество

Краснодарские студенты могут побороться за стипендию главы города

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре 25 января 2019 года стартовал прием документов на участие в конкурсе на получение студенческих стипендий главы Краснодара.

- На выплаты могут рассчитывать учащиеся ВУЗов и ССУЗов, показавшие себя в учебе, общественной жизни, благотворительности и волонтёрстве, различных социально-значимых проектах, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

30 победителей конкурса будут до конца года ежемесячно получать прибавку к основной стипендии в размере 2175 руб.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 31 марта подать документы в городское управление по делам молодёжи. Оно находится по адресу: ул. Красная, 118, 7-й этаж, к. 706. Ознакомиться со списком документов можно на сайте molodej.info. Консультации специалистов предоставляются по телефону: 8 (861) 2553128.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи начали проверку по поводу отсутствия комфортного жилья у 103-летней вдовы ветерана
На Кубани продолжают расширять детские сады
На Кубани рассказывают о блокаде Ленинграда
На Кубани растет промпроизводство
Молодые клиенты ВТБ стали в шесть раз активнее использовать мобильное приложение
Паромы из Сочи отправятся в Турцию
Жительница Уфы открыла в Сочи свое собственное казино
На Кубани есть на что посмотреть
Краснодарцы смогут бесплатно проконсультироваться у юриста
В Краснодаре произошел пожар в жилом доме
Спасатели Тимашевского района достали из покореженного автомобиля мужчину
В Тихорецком районе произошло смертельное ДТП
В Краснодаре задержали телефонного «террориста»
Под Новороссийском уничтожили бомбу времен Великой Отечественной войны
В лиманах Азовского мора запретили ловить рыбу
В Краснодаре отремонтируют улицу Кожевенную