2019-01-25T15:11:14+03:00
Общество

Молодые клиенты ВТБ стали в шесть раз активнее использовать мобильное приложение

За прошедший год число активных пользователей мобильного приложения ВТБ-Онлайн в возрасте от 18 до 25 лет составило более 15% от всех активных клиентов банка
Иван ЕГОРОВ
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Ко Дню студента ВТБ провел исследование активности клиентов в возрасте от 18 до 25 лет в дистанционных каналах банка за 2018 г. Согласно статистике, они являются самыми активными пользователями мобильного банка ВТБ-Онлайн: около 75% из них совершали операции с помощью приложения.

За прошедший год число активных пользователей мобильного приложения ВТБ-Онлайн в возрасте от 18 до 25 лет составило более 15% от всех активных клиентов банка. Ежемесячное количество операций, совершенных молодыми пользователями в ВТБ-Онлайн в 2018 году, увеличивалось в среднем на 9%.

Доля молодых пользователей мобильного банка, которые отдали свои предпочтения телефонам с операционной системой Android, составила 53%, IOS – 47%. В 2018 году клиенты входили в интернет-банк около 12 млн раз, в то время как в мобильное приложение – более 66 млн.

Самыми популярными услугами у клиентов ВТБ в возрасте до 25 лет стали переводы с карты на карту (32% от общего объема операций) и оплата мобильной связи (26%). При этом оплата государственных услуг и коммунальных платежей оставляет менее 2%.

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