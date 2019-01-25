2019-01-25T15:38:33+03:00
Экономика

На Кубани растет промпроизводство

В минувшем году промышленность края прибавила 4,2%
Максим ОСОКИН
Поделиться:
фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяфото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае в 2018 году промпроизводство выросло на 4,2%. Наибольших положительных результатов удалось добиться в таких отраслях, как машиностроение, производство химических и пластмассовых изделий, а также производстве стройматериалов.

- В 2018 году власти Кубани поддержали более 50-ти проектов в приоритетных отраслях. В них вложили около 600 млн рублей бюджетных средств. Деньги получили предприятия, занятые не только в сельском хозяйстве и курортной сфере, но и промышленного производства, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас в планах кубанских властей усилить поддержку предприятий легкой промышленности, деревообработке и пищевом и сельскохозяйственном машиностроении. Ожидается, что, развитие этих отраслей даст максимальный положительный эффект для экономики Краснодарского края.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи начали проверку по поводу отсутствия комфортного жилья у 103-летней вдовы ветерана
На Кубани продолжают расширять детские сады
На Кубани рассказывают о блокаде Ленинграда
Молодые клиенты ВТБ стали в шесть раз активнее использовать мобильное приложение
Краснодарские студенты могут побороться за стипендию главы города
Паромы из Сочи отправятся в Турцию
Жительница Уфы открыла в Сочи свое собственное казино
На Кубани есть на что посмотреть
Краснодарцы смогут бесплатно проконсультироваться у юриста
В Краснодаре произошел пожар в жилом доме
Спасатели Тимашевского района достали из покореженного автомобиля мужчину
В Тихорецком районе произошло смертельное ДТП
В Краснодаре задержали телефонного «террориста»
Под Новороссийском уничтожили бомбу времен Великой Отечественной войны
В лиманах Азовского мора запретили ловить рыбу
В Краснодаре отремонтируют улицу Кожевенную