На Кубани растет промпроизводство

СЕГОДНЯ 15:38 2019-01-25T15:38:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае в 2018 году промпроизводство выросло на 4,2%. Наибольших положительных результатов удалось добиться в таких отраслях, как машиностроение, производство химических и пластмассовых изделий, а также производстве стройматериалов.

- В 2018 году власти Кубани поддержали более 50-ти проектов в приоритетных отраслях. В них вложили около 600 млн рублей бюджетных средств. Деньги получили предприятия, занятые не только в сельском хозяйстве и курортной сфере, но и промышленного производства, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас в планах кубанских властей усилить поддержку предприятий легкой промышленности, деревообработке и пищевом и сельскохозяйственном машиностроении. Ожидается, что, развитие этих отраслей даст максимальный положительный эффект для экономики Краснодарского края.