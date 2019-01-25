2019-01-25T16:05:01+03:00
Общество

На Кубани рассказывают о блокаде Ленинграда

В Учреждениях культуры региона проходит цикл памятных мероприятий
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодарском крае в музеях и библиотеках проходит цикл мероприятий к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Посетителям учреждений культуры рассказывают об этом трагическом эпизоде Великой Отечественной войны.

- 27 января в краснодарском парке «Россия – Моя история» пройдут показы короткометражных фильмов с воспоминаниями ленинградцев, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Библиотека им. А.С. Пушкина 28 января приглашает жителей и гостей Краснодара посетить театрализованную композицию «Хроники блокады Даниила Гранина». В ее основу легла знаменитая «Блокадная книга» писателя.

30 января юным посетителям краевой детской библиотеки покажут литературно-патриотическую программу «Мужеству забвенья не бывает». Она тоже посвящена событиям 1941-1944 годов.

Напомним, блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года. Она длилась 872-дня, и является самой продолжительной в истории.

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