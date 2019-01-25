2019-01-25T16:13:54+03:00
Общество

На Кубани продолжают расширять детские сады

Сразу в двух районах края открыли пристройки к детским учреждениям
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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На Кубани продолжается работа по созданию новых ясельных групп в дошкольных учреждениях. Так в двух муниципалитетах открылись пристройки к детским садам.

- Муниципальный детский сад № 41 станицы Смоленской Северского района теперь сможет посещать на 60 детей больше. Это стало возможным благодаря возведению нового модульного здания с четырьмя групповыми помещениями. Сегодня состоялось его торжественное открытие, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Здание оснастили необходимым оборудованием. Сейчас малыши проходят адаптацию, а уже с 1 февраля смогут проводить в детском саду весь день. Стоит отметить, что на возведение здания потребовалось 13, 8 млн рублей, еще 2 млн потратили на мебель, посуду, инвентарь и уличное игровое оборудование. Теперь в станице нет очереди в дошкольные учреждения.

Такое же решение проблемы нехватки мест в детских садах применили в Павловском районе. К детсаду №6 Новолеушковского сельского поселения возвели пристройку на 20 мест. Она также открылась сегодня. Здание обошлось бюджету в 7,2 млн рублей.

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