2019-01-25T16:22:52+03:00
Происшествия

Следователи начали проверку по поводу отсутствия комфортного жилья у 103-летней вдовы ветерана

Муж-фронтовик Вержик Хачарян пропал без вести в 1942-ом году
Евгения ОСТРАЯ
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Следственное управление по Краснодарскому краю начало проверку по поводу отсутствия достойных условий жилья 103-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны из Краснодарского края Вержик Хачарян.

- Средства массовой информации сообщили о том, что жительница Апшеронского района, вдова участника войны, находится в стесненных жилищных условиях, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе СК СУ России по Краснодарскому краю. - Несколько лет назад ее родственники обращались в местную администрацию, чтобы по закону ей выдали ордер на получение благоустроенного жилья. Однако этот вопрос по-прежнему не решен.

"Комсомолькой правде" - Кубань" стало известно, что 103-летняя бабушка проживает в селе Молдовка Адлерского района.

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