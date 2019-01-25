2019-01-25T17:29:00+03:00
Общество

На Кубани решают проблемы обманутых дольщиков

Эту практику, по мнению властей региона, необходимо распространить на другие субъекты России
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Кубанские прокуроры на расширенном заседании обсудили результаты сотрудничества с региональными властями. В частности, речь шла о решении проблем обманутых дольщиков.

- В 2018 году благодаря совместной работе чиновников различного уровня и сотрудников прокуратуры удалось восстановить права 40 тысяч человек. Введено в строй 117 домов, окончание строительства которых граждане дожидались годами, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региональной администрации.

Стоит отметить, что в первую очередь решается вопрос о завершении работ на объектах, где сроки сдачи были затянуты более чем на три года. Инвесторам, которые решали заняться такими долгостроями, предоставляют ряд компенсаций, согласно действующему закону.

Также удалось сократить количество самостроев. За 12 лет их количество в Краснодарском крае сократилось более чем в 4 раза. Сейчас насчитывается около 1700 объектов, тогда как в 2006 таковых было почти 7,5 тысяч.

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