На Кубани пройдет краевой фестиваль детских фольклорных коллективов

СЕГОДНЯ 17:30 2019-01-25T17:30:39+03:00

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На Кубани стартует 28-й краевой фестиваль детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок». Свои таланты уже показали коллективы и исполнители муниципалитетов региона. Впереди зональный этап, который стартует в феврале.

- В этом году перед членами жюри традиционно выступят детские и молодежные фольклорные коллективы, ансамбли народного танца, хоры народной песни, солисты-вокалисты. Они будут соревноваться в трех возрастных группах, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе Кубанского казачьего хора.

Стоит отметить, что фестиваль «Кубанский казачок» проводят с 1991 года. За 28 лет в нем участвовали свыше 30 тысяч артистов. В состав жюри традиционно входят видные деятели культуры Кубани и России. Его традиционно возглавляет народный артист России, композитор Виктор Захарченко.