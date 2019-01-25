2019-01-25T17:30:39+03:00
Общество

На Кубани пройдет краевой фестиваль детских фольклорных коллективов

Мероприятие соберет участников со всего Краснодарского края
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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На Кубани стартует 28-й краевой фестиваль детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок». Свои таланты уже показали коллективы и исполнители муниципалитетов региона. Впереди зональный этап, который стартует в феврале.

- В этом году перед членами жюри традиционно выступят детские и молодежные фольклорные коллективы, ансамбли народного танца, хоры народной песни, солисты-вокалисты. Они будут соревноваться в трех возрастных группах, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе Кубанского казачьего хора.

Стоит отметить, что фестиваль «Кубанский казачок» проводят с 1991 года. За 28 лет в нем участвовали свыше 30 тысяч артистов. В состав жюри традиционно входят видные деятели культуры Кубани и России. Его традиционно возглавляет народный артист России, композитор Виктор Захарченко.

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