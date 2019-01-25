В Краснодаре мужчина напал на женщину в лифте

СЕГОДНЯ 17:55 2019-01-25T17:55:55+03:00

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В Краснодаре полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении. В городское МВД обратилась 42-летняя жительница улицы Калинина. По ее словам, в подъезде многоквартирного дома на нее напал неизвестный с ножом. Угрожая расправой, он забрал у жительницы столицы Кубани серьги стоимостью 7 тыс. рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления на одной из городских улиц. На допросе 32-летний местный житель рассказал, что сначала искал жертву на городской набережной. Затем он зашел в первый попавшийся подъезд, где напал на женщину и завладел ювелирным изделием, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в городском МВД.

Злоумышленник признался, что хотел заложить серьги в ломбард, но это ему не удалось. Полицейские выяснили, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.