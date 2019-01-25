На Кубани активизировались лжеофтальмологи

СЕГОДНЯ 18:31 2019-01-25T18:31:45+03:00

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Злоумышленники уже обманули пенсионеров в Краснодаре, Горячем Ключе и Анапе. На улице они подходили к старикам с поддельными удостоверениями сотрудников офтальмологических клиник и просили пройти обследование с результатом через 5 минут.

- Они навязывают покупку готовых очков из своего ассортимента по цене 1500 рублей, - комментируют в диагностическом центре «Три-З». - Якобы, мы сейчас вам проверим зрение, сделаем рецепт и тут же выдадим очки с новой оправой. В качестве жертв злоумышленники выбирают пожилых людей. Но клиники никогда не обследуют зрение где-нибудь на улице или на пороге дома. Для этого нужно специальное оборудование. Очки всегда делают на заказ и только по рецепту. Обследование могут сделать только в диагностических центрах. Исключение - для жителей сел и хуторов, когда офтальмологи выезжают в администрацию таких населенных пунктов, там для них выделяют кабинет для проверки зрения.

Если к вам с таким предложением пришли мошенники, обращайтесь в полицию.