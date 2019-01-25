2019-01-25T18:31:45+03:00
Происшествия

На Кубани активизировались лжеофтальмологи

Мошенники разводят пенсионеров на 1500 рублей
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Злоумышленники уже обманули пенсионеров в Краснодаре, Горячем Ключе и Анапе. На улице они подходили к старикам с поддельными удостоверениями сотрудников офтальмологических клиник и просили пройти обследование с результатом через 5 минут.

- Они навязывают покупку готовых очков из своего ассортимента по цене 1500 рублей, - комментируют в диагностическом центре «Три-З». - Якобы, мы сейчас вам проверим зрение, сделаем рецепт и тут же выдадим очки с новой оправой. В качестве жертв злоумышленники выбирают пожилых людей. Но клиники никогда не обследуют зрение где-нибудь на улице или на пороге дома. Для этого нужно специальное оборудование. Очки всегда делают на заказ и только по рецепту. Обследование могут сделать только в диагностических центрах. Исключение - для жителей сел и хуторов, когда офтальмологи выезжают в администрацию таких населенных пунктов, там для них выделяют кабинет для проверки зрения.

Если к вам с таким предложением пришли мошенники, обращайтесь в полицию.

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре сократилось количество преступлений на бытовой почве
На Кубани потратили свыше 2 млрд рублей на организацию детского отдыха
На одном из проблемных перекрестков Краснодара отключат светофор
В Краснодаре мужчина напал на женщину в лифте
На Кубани пройдет краевой фестиваль детских фольклорных коллективов
На Кубани решают проблемы обманутых дольщиков
Следователи начали проверку по поводу отсутствия комфортного жилья у 103-летней вдовы ветерана
На Кубани продолжают расширять детские сады
На Кубани рассказывают о блокаде Ленинграда
На Кубани растет промпроизводство
Молодые клиенты ВТБ стали в шесть раз активнее использовать мобильное приложение
Краснодарские студенты могут побороться за стипендию главы города
Паромы из Сочи отправятся в Турцию
Жительница Уфы открыла в Сочи свое собственное казино
На Кубани есть на что посмотреть
Краснодарцы смогут бесплатно проконсультироваться у юриста
В Краснодаре произошел пожар в жилом доме
Спасатели Тимашевского района достали из покореженного автомобиля мужчину
В Тихорецком районе произошло смертельное ДТП
В Краснодаре задержали телефонного «террориста»
Под Новороссийском уничтожили бомбу времен Великой Отечественной войны
В лиманах Азовского моря запретили ловить рыбу
В Краснодаре отремонтируют улицу Кожевенную