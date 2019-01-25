На одном из проблемных перекрестков Краснодара отключат светофор

СЕГОДНЯ 18:35 2019-01-25T18:36:33+03:00

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В Краснодаре отключат светофор на одном из проблемных перекрестков. Речь идет о пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Школьной. Электронный регулировщик не будет работать три дня — с 25 по 28 января.

- Светофор на перекрестке не будет работать из-за его реконструкции. Мы приносим извинения за доставленные неудобства, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ожидается, что все работы завершат 20.00 понедельника, 28 января. После этого светофор заработает в прежнем режиме. Во время ремонта движение на перекрестке будут регулировать сотрудники ГИБДД.

Напомним, Краснодар занимает 3-е место в стране по количеству зарегистрированных автомобилей. Впереди кубанской столицы только Москва и Подмосковье. И с каждым годом автомобилей в южном городе становится все больше. Как результат - растет и количество ДТП.

- В прошлом году кубанской столице зарегистрировано 1364 ДТП, в них 1689 человек пострадали и 92 - погибли, - приводит печальные цифры статистики инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Краснодара Ольга Запьянцева.