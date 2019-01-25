На Кубани потратили свыше 2 млрд рублей на организацию детского отдыха

СЕГОДНЯ 19:15 2019-01-25T19:15:22+03:00

В 2018 году в крае отдохнули более 780 тысяч детей

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В Краснодарском крае в 2018 году на организацию детского отдыха потратили более 2 млрд рублей. Традиционно особое внимание уделяли летнему досугу ребят из социально незащищенных категорий.

- Всего в 2018 году в Краснодарском крае отдохнули более 780 тысяч детей. Среди них, более 195 тысяч ребят из других государств и регионов России, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе региональной администрации.

В частности, детей принимали загородные лагеря отдыха и оздоровления, санаторно-оздоровительные организации, пришкольные лагеря с дневным пребыванием и детские лагеря палаточного типа. Почти 300 тысяч ребят участвовали в походах и других туристических мероприятиях.

В этом году реализация мероприятий по организации детского отдыха в Кранодарском крае продолжится.