2019-01-25T19:39:39+03:00
Общество

В Краснодаре сократилось количество преступлений на бытовой почве

Это стало возможно благодаря работе профилактических комиссий
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре на 17% сократилось количество преступлений на бытовой почве. Это – результат работы в 2018 году девяти территориальных координационных комиссий по профилактике правонарушений. Они рассмотрели более 2 тыс. дел.

- Особое внимание уделяется работе с ранее судимыми гражданами. Благодаря этому удалось снизить количество рецидивов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе городского УВД.

Также в городе ведется работа по профилактике преступности в общественных местах: на улицах, в парках и скверах. В рейдовых мероприятиях, помимо полицейских, участвуют представители добровольных народных дружин и казачества. Помимо этого, в Краснодаре действует «Молодежный патруль» в состав которого входят студенты городских ВУЗов.

Все это привело к тому, что количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними значительно снизилось.

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