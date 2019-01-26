2019-01-26T08:47:24+03:00
Общество

В Сочи снесут более 50 многоквартирных домов-самостроев

Об этом глава города заявил на пресс-конференции, посвященной перспективам развития курорта.
Александра ПОДУШКО
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В Сочи снесут более 50 многоквартирных домов-самостроевВ Сочи снесут более 50 многоквартирных домов-самостроевФото: Михаил ФРОЛОВ
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На курорте по решению суда снесут 54 самостроя. Незаконно возведенные многоэтажки планируют убрать до сентября. Об этом Анатолий Пахомов заявил на пресс-конференции, посвященной перспективам развития курорта.

Здания по решению суда должен сносить сам застройщик. Но нарушители от этого отклоняются. В таких случаях администрация может за муниципальные средства демонтировать незаконную многоэтажку, а потом через суд взыскивать деньги с застройщика.

- Нарушения компаний были признаны в судебном порядке. Теперь они каждый день будут платить муниципалитету по 10 тысяч рублей, пока не снесут здание. Средства будут приходить в бюджет, - рассказал глава Сочи Анатолий Пахомов.

Сейчас в городе-курорте необходимо снести 54 самостроя. Работы по демонтажу начнутся не позднее сентября.

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