В Сочи прокуратура отозвала лицензии у аптек

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-26T09:46:52+03:00

В них продавали без рецепта противоэлептические лекарства

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Прокуратура Сочи сделала проверку местных аптек. Выяснилось, что в 4 из них продавали подросткам препараты без рецепта. И затем 5 детей отравились лекарствами

- Прокуратура через суд признала деятельность аптечной сети незаконной, фармацевтическая лицензия аннулирована, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. - По фактам отравления детей территориальным отделом СКР по возбуждено уголовное дело по статье «сбыт товаров не отвечающим требованиям безопасности».