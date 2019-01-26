2019-01-26T09:46:52+03:00
Общество

В Сочи прокуратура отозвала лицензии у аптек

В них продавали без рецепта противоэлептические лекарства
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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Прокуратура Сочи сделала проверку местных аптек. Выяснилось, что в 4 из них продавали подросткам препараты без рецепта. И затем 5 детей отравились лекарствами

- Прокуратура через суд признала деятельность аптечной сети незаконной, фармацевтическая лицензия аннулирована, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. - По фактам отравления детей территориальным отделом СКР по возбуждено уголовное дело по статье «сбыт товаров не отвечающим требованиям безопасности».

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