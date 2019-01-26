2019-01-26T11:39:35+03:00
Происшествия

В Краснодаре на Театральной площади сгорел автомобиль

Прохожие достали из машины пьяного мужчину
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО" "ЧП Краснодар"ФОТО" "ЧП Краснодар"
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Авто загорелось рано в 5:47, спасатели выехали на место происшествия и потушили пламя за 5 минут.

- Площадь возгорания составляет 5 квадратных метров, - сообщат пресс-служба ГУ МЧС края. - Через пять минут возгорание удалось полностью ликвидировать. На месте работали 2 единицы техники и 7 человек.

Когда пожар начался, пьяного мужчину спасли из машины прохожие.

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