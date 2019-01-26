2019-01-26T12:16:44+03:00
Общество

На Кубани стали меньше грабить и убивать

Полицейские в 2018 году раскрыли более 30 тысяч преступлений
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации краяФОТО: пресс-служба администрации края
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По статистике в прошлом году в крае приходилось 1215 преступлений на 100 тысяч населения. Этот показатель ниже среднего уровня по стране.

- Всего кубанские полицейские раскрыли больше 30 тысяч преступлений. Сократилоськоличество убийств, разбоев, грабежей и угонов, - цитирует врио начальника ГУ МВД края Сергея Воложинова пресс-служба администрации Кубани. - Есть улучшения в сфере миграционного законодательства – выявлено 45 тысяч нарушений. Суды края вынесли 1,5 тысячи решений о выдворении иностранных граждан.

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