2019-01-26T13:17:15+03:00
Общество

В Сочи построят 2 детских сада

Об том рассказал и.о. вице-мэра Сочи
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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В этом году на курорте завершат строительство двух пристроек к существующим детсадам. А в мае построят новый садик в Мацесте. Также В течение года появится еще одно детское учреждение в Хосте.

- В этом году достроим две крупных пристройки к гимназии №15 на Макаренко и школе №82 в Дагомысе. Там будет начальная школа, - сообщает пресс-служба администрации Сочи. - В мае сдадим детский сад №4 на Мацесте, садик №7 в Хосте строители сдадут в течение года. Все объекты строятся по региональным программам с софинансированием из муниципального бюджета.

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