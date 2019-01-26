В Сочи построят 2 детских сада
Об том рассказал и.о. вице-мэра Сочи
ФОТО: Архив "КП"
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В этом году на курорте завершат строительство двух пристроек к существующим детсадам. А в мае построят новый садик в Мацесте. Также В течение года появится еще одно детское учреждение в Хосте.
- В этом году достроим две крупных пристройки к гимназии №15 на Макаренко и школе №82 в Дагомысе. Там будет начальная школа, - сообщает пресс-служба администрации Сочи. - В мае сдадим детский сад №4 на Мацесте, садик №7 в Хосте строители сдадут в течение года. Все объекты строятся по региональным программам с софинансированием из муниципального бюджета.
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