В Сочи разрабатывают мобильное приложение для туристов
Пока приложение находится на стадии разработки. Запуск намечен перед началом туристического сезона в апреле. Помимо этого курорт решил создать первый городской инфоцентр и туристический портал.
- В мобильном приложении туристы узнают обо всех достопримечательностях, - сообщает пресс-служба мэрии Сочи. - Программа подскажет, как к ним добраться. Дополнительно гость сможет прослушать или прочитать информацию об объекте. Навигационная система в приложении будет работать на нескольких языках. Параллельно с этим начнет работать и первый городской информационный центр. На нем можно узнать, о развлечениях в Сочи, транспорте , отелях и санаториях.
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