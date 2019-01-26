На Кубани маткапитал чаще всего тратят на покупку жилья

СЕГОДНЯ 15:12 2019-01-26T15:12:58+03:00

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В крае при рождении или усыновлении третьего и последующих детей выплачивают маткапитал. Каждый год эту сумму индексируют по уровню инфляции. За все время на Кубани господдержку оказали более 54,6 тысяч. Его средствами уже воспользовались 11,3 тысяч кубанских семей. Из них потратили средствана улучшение жилищных условий на территории края 9,7 тысяч семей.

– Направить его можно на улучшение жилищных условий или газификацию дома на территории края, образование детей, – цитирует краевое министерство труда и социального развития пресс-служба администрации Кубани. – Выплату получают, когда ребенку исполняется три года.

В 2018 году получено около 10,3 тыс. уведомлений на материнский капитал. Распорядились средствами 3,8 тыс. семей, из них 2,9 тыс. семей направили деньги на улучшение жилищных условий.