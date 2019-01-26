В Новороссийске отремонтировали мост, на который сошел сель

СЕГОДНЯ 16:23 2019-01-26T16:26:10+03:00

В поселке Широкая балка теперь по нему можно ездить и ходить пешеходам.

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В конце прошлого года на Новороссийск обрушились ливни и шквалистый ветер. Местами город подтопило, а в пригороде Новороссийска сошель сель, который повредил один из мостов.

- Работы по ремонту моста в Широкой балке в части обустройства дороги для проезда автомобилей завершены. Мост – открыт! Теперь могут пройти пешеходы и проехать машины. Ранее давал поручение управлению ЖКХ завершить данные работы до конца недели, - сообщает Инстаграм мэра города.