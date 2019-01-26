2019-01-26T17:23:29+03:00
Общество

В Сочи объявлено штормовое предупреждение

Ухудшение погоды ожидается с 26 по 27 января
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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С 26 января до 18 часов 27 января в Сочи ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 17 м/с.

- По 27 января в горах Краснодарского края выше 1500 метров лавиноопасно, в горах выше 500 метров прогнозируется слабая лавиноопасность, - сообщает пресс-служба администрации Сочи. - Спасатели просят быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности и воздержаться от походов в горы.

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