В Сочи объявлено штормовое предупреждение
Ухудшение погоды ожидается с 26 по 27 января
ФОТО: Архив "КП"
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С 26 января до 18 часов 27 января в Сочи ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 17 м/с.
- По 27 января в горах Краснодарского края выше 1500 метров лавиноопасно, в горах выше 500 метров прогнозируется слабая лавиноопасность, - сообщает пресс-служба администрации Сочи. - Спасатели просят быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности и воздержаться от походов в горы.
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