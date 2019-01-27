В Краснодаре неизвестные в масках ограбили ювелирный магазин

СЕГОДНЯ 09:29 2019-01-27T09:29:57+03:00

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Вечером 26 января в Краснодаре произошло ограбление ювелирного салона на улице Ставропольской, 81. Около 20 часов двое неизвестных ворвались в магазин с молотком и предметом, похожим на пистолет.

Оба нападавших были в ярких оранжевых спецжилетах и в масках. Пока один угрожал сотруднице салона, другой пытался разбить витрину.

- Сообщение о нападении на ювелирный салон поступило около 20:00. Были украдены дорогостоящие ювелирные украшения. Нанесенный салону ущерб устанавливается. Проводятся оперативные мероприятия по розыску преступников, - сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.