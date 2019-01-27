В Сочи к поиску незаконных канализационных стоков могут привлечь студентов

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-27T10:29:05+03:00

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Мэр Сочи Анатолий Пахомов рассказал о борьбе с незаконными сбросами канализационных стоков на курорте. По его словам, в Адлерском, Хостинском, Центральном районах удалось добиться существенного прогресса, здесь почти все частные и многоквартирные дома подключены к центральным сетям.

А вот в Лазаревском районе мощностей имеющихся очистных сооружений канализации не хватает для обслуживания абонентов.

- В наших ближайших планах: расширение очистных сооружений канализации в Дагомысе, а также строительство новых очистных сооружениий канализации в поселках Горное Лоо и Аше. Кроме того, мы усиливаем контроль за состоянием глубоководных выпусков очистных сооружений канализации ряда санаториев в Лазаревском районе, в том числе с привлечением к этой работе правоохранительных органов, - заявил Анатолий Пахомов.

Мэр Сочи также предложил привлекать студентов и неравнодушных жителей к контролю за соблюдением экологических норм на курорте.