«Локомотив-Кубань» на выезде сразится с «Пармой»

СЕГОДНЯ 11:42 2019-01-27T11:42:34+03:00

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«Локомотив-Кубань» начинает трехматчевую серию выездных матчей. Первый из них состоится в Перми в воскресенье, 27 января. В рамках Единой лиги ВТБ краснодарские баскетболисты сразятся с местной «Пармой».

Свой прошлый матч пермяки крупно проиграли в Зелене Гуре (63:88), и матч с «Локо» они попытаются использовать как шанс для реабилитации.

А «Локо» на прошлой неделе обеспечил себе досрочный выход в плей-офф Еврокубка. В Единой лиге ВТБ краснодарцы вторые по точности дальних бросков (40,16).

- Матч с «ПАРМой» открывает для нас тяжелую серию из трех выездных матчей подряд. Рассматриваем их в комплексе. На подготовку к игре с пермяками есть три дня, один на восстановление и два для тренировочной работы. Готовимся не только к «ПАРМе», но одновременно и к матчу Еврокубка с АСВЕЛом. Рассчитываю, что в каждой игре мы покажем одинаково высокий уровень самоотдачи и будем прогрессировать как в защите, так и в нападении. Победа над «Ульмом» – не повод расслабляться, нам необходимо улучшать турнирное положение в Единой лиге ВТБ, - сказал Владе Йованович, главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань».

Матч «ПАРМА» – «Локомотив-Кубань» состоится в Перми в воскресенье, 27 января. Начало в 16:00. Трансляция на телеканале Матч! Наш спорт.