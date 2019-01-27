В Новороссийске в ДТП с маршруткой пострадала девушка
Об аварии сообщили очевидцы
Фото: instagram.com/nvrsk_road/
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В Новороссийске на улице Луначарского в ДТП попала маршрутка с пассажирами. Очевидцы сообщили, что микроавтобус столкнулся с грузовой «Газелью». По некоторым данным, в аварии серьезно пострадала пассажирка маршрутки, остальные отделались синяками.
Авария произошла сразу после того, как «Газель» остановилась. На месте работала бригада скорой помощи. В полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
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