СЕГОДНЯ 15:22 2019-01-27T15:22:55+03:00

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Детские фольклорные коллективы со всего Краснодарского края стали участниками 28-го фестиваля «Кубанский казачок». После отборочного тура в феврале стартует зональный этап. По итогам станут известны имена лучших ансамблей и хоров, а также солистов в трех возрастных категориях.

- Краевые зональные конкурсы пройдут: 1 февраля – в сельском Доме культуры станицы Старокорсунской, 2 февраля – в культурном центре Лабинска, 8-9 февраля – в Центре народной культуры «Казачье подворье» станицы Ленинградской, 16 февраля – в ДК имени В.М. Толстых Тимашевска, 17 февраля – в Социально-культурном центре Крымского района и 1 марта – в Лазаревском центре национальных культур имени К.С. Мазлумяна, - сообщают в краевом министерстве культуры.

Жюри возглавляет худрук фестиваля, народный артист России, композитор Виктор Захарченко. Лауреаты фестиваля выступят весной на заключительном концерте в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора. Обладатель Гран-при получит путевку на ХХI всероссийский фестиваль «Кубанский казачок». Его по традиции проведут в конце июня в Сочи.

На Кубани стартует зональный этап фестиваля «Кубанский казачок»

Лучшие коллективы выступят весной в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора

Детские фольклорные коллективы со всего Краснодарского края стали участниками 28-го фестиваля «Кубанский казачок». После отборочного тура в феврале стартует зональный этап. По итогам станут известны имена лучших ансамблей и хоров, а также солистов в трех возрастных категориях.

- Краевые зональные конкурсы пройдут: 1 февраля – в сельском Доме культуры станицы Старокорсунской, 2 февраля – в культурном центре Лабинска, 8-9 февраля – в Центре народной культуры «Казачье подворье» станицы Ленинградской, 16 февраля – в ДК имени В.М. Толстых Тимашевска, 17 февраля – в Социально-культурном центре Крымского района и 1 марта – в Лазаревском центре национальных культур имени К.С. Мазлумяна, - сообщают в краевом министерстве культуры.

Жюри возглавляет худрук фестиваля, народный артист России, композитор Виктор Захарченко. Лауреаты фестиваля выступят весной на заключительном концерте в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора. Обладатель Гран-при получит путевку на ХХI всероссийский фестиваль «Кубанский казачок». Его по традиции проведут в конце июня в Сочи.