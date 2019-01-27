2019-01-27T16:34:35+03:00
Происшествия

Из-за пожара в многоквартином доме в центре Краснодара эвакуировали 20 человек

Очаг находился на втором этаже
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Пожар охватил квартиру и кровлю зданияПожар охватил квартиру и кровлю здания
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В ночь на 27 января в жилом доме в центре Краснодара произошел пожар. Около 1:30 загорелась одна из квартир двухэтажного строения на улице Янковского.

Пожарные прибыли на место уже через три минуты после вызова, площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Огнем была охвачена квартира и крыша здания. Пожарные эвакуировали 20 жильцов дома.

- В 2:21 пожар локализован на площади 120 квадратных метров, а в 2:40 полностью ликвидирован, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На мете работали 26 человек и шесть единиц техники.

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