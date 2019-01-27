«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ
Матч в Перми завершился со счетом 87:95
Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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Трехматчевый выезд по маршруту Пермь-Виллербан-Москва «Локомотив-Кубань» начал с победы над «ПАРМой» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Красно-зеленые» сформировали отрыв в первой четверти, нарастили его до 8-10 очков и удержали до финальной сирены – 95:87.
24 очка набрал Дмитрий Кулагин, еще 18 на счету у ДжаДжуан Джонсона.
Следующий матч краснодарские баскетболисты проведут 30 января во Франции, где сразятся с «Вийербаном» в Еврокубке. Начало в 22:30 по московскому времени.
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