2019-01-27T18:24:59+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

Матч в Перми завершился со счетом 87:95
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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Трехматчевый выезд по маршруту Пермь-Виллербан-Москва «Локомотив-Кубань» начал с победы над «ПАРМой» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Красно-зеленые» сформировали отрыв в первой четверти, нарастили его до 8-10 очков и удержали до финальной сирены – 95:87.

24 очка набрал Дмитрий Кулагин, еще 18 на счету у ДжаДжуан Джонсона.

Следующий матч краснодарские баскетболисты проведут 30 января во Франции, где сразятся с «Вийербаном» в Еврокубке. Начало в 22:30 по московскому времени.

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