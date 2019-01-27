В Краснодаре мужчина вылез из окна многоэтажки и начал оскорблять прохожих
Спасателям пришлось развернуть куб жизни
Фото: instagram.com/chp_krd
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Инцидент произошел днем 27 января в Краснодаре на улице Героя Сарабеева. Мужчина вылез и окна девятого этажа многоквартирного дома, стал на отлив и начал громко оскорблять прохожих.
На место прибыли полицейские и спасатели, которые развернули куб жизни под окнами многоэтажки. Но мужчина успокоился и зашел в квартиру.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что на место выезжал участковый, проводится проверка.
Буйного мужчину на освидетельствование забрали медики.
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