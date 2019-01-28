2019-01-28T07:52:27+03:00
Общество

В Краснодаре памятную медаль вручили жительнице блокадного Ленинграда

Также она получила цветы и подарки
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Вчера, 27 января, в День воинской славы России глава округа Александр Журавлёв вручил жительнице блокадного Ленинграда Валентине Лищук памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Он поблагодарил ее за мужество и стойкость, а также выручил памятные подарки и цветы.

- Женщину часто навещают учащиеся школы № 1 микрорайона имени Вавилова. В любой праздник или обычный день они всегда желанные гости. Валентина Лищук радушно принимает ребят. Они также оказывают ей помощь по дому, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, военная блокада города Ленинграда немецкими, финскими и испанскими войсками с участием военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года - 872 дня.

Парад, посвящённый 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, прошёл в Санкт-Петербурге вчера, 27 января.

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