СЕГОДНЯ 07:28 2019-01-28T07:28:22+03:00

В Армавире с пятого этажа общежития выпала женщина и погибла Фото: Иван ПЕТРОВ

Она ударилась о козырек над входом в здание

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В Армавире 26 января в 22:00 следователи получили от сотрудников полиции сообщение о трагедии. Из окна комнаты, которая находится на пятом этаже общежития, расположенного по улице Кропоткина, 103, выпала женина. Она ударилась о козырек над входом в здание и от полученных травм погибла на месте.

Чтобы снять тело с возвышенности потребовалась помощь спасателей.

- По предварительным данным, погибшей было 45 лет. Она выпала из окна комнаты, которую снимала. Дверь в помещение была заперта на ключ изнутри, женщина там находилась одна, - рассказали в армавирском СО СУ СК РФ.

От полученных ранений она скончалась на месте.

В день трагедии погибшая была одета в джинсы и куртку, кроссовки. Выясняются обстоятельства и причины происшествия. Назначена экспертиза.