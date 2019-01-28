В Армавире с пятого этажа общежития выпала женщина и погибла
В Армавире 26 января в 22:00 следователи получили от сотрудников полиции сообщение о трагедии. Из окна комнаты, которая находится на пятом этаже общежития, расположенного по улице Кропоткина, 103, выпала женина. Она ударилась о козырек над входом в здание и от полученных травм погибла на месте.
Чтобы снять тело с возвышенности потребовалась помощь спасателей.
- По предварительным данным, погибшей было 45 лет. Она выпала из окна комнаты, которую снимала. Дверь в помещение была заперта на ключ изнутри, женщина там находилась одна, - рассказали в армавирском СО СУ СК РФ.
От полученных ранений она скончалась на месте.
В день трагедии погибшая была одета в джинсы и куртку, кроссовки. Выясняются обстоятельства и причины происшествия. Назначена экспертиза.