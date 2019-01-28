2019-01-28T10:15:21+03:00
Происшествия

В Анапе оползень наполовину разрушил лестницу «400 ступеней к морю»

Но люди все равно продолжают ходить по ней [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: ТупоАнапаФото: ТупоАнапа
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Информация о том, что оползень частично разрушил знаменитую лестницу «400 ступеней к морю» появилась в социальных сетях.

На фотографиях видно, что они изрядно пострадали, однако, люди по-прежнему продолжают спускаться и взбираться по ним, несмотря на опасность.

Фото: ТупоАнапа

Фото: ТупоАнапа

Пользователи осудили поведение некоторых жителей, которые, несмотря на это, спускаются по разрушенной лестнице вместе со своими детьми. А также обсудили сроки и стоимость возможного ремонта лестницы.

Автор поста просит жителей и гостей города-курорта быть осторожными и выбирать для похода «800 ступеней», не менее известный спуск.

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