В Анапе оползень наполовину разрушил лестницу «400 ступеней к морю»
Но люди все равно продолжают ходить по ней [фото]
Фото: ТупоАнапа
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Информация о том, что оползень частично разрушил знаменитую лестницу «400 ступеней к морю» появилась в социальных сетях.
На фотографиях видно, что они изрядно пострадали, однако, люди по-прежнему продолжают спускаться и взбираться по ним, несмотря на опасность.
Фото: ТупоАнапа
Пользователи осудили поведение некоторых жителей, которые, несмотря на это, спускаются по разрушенной лестнице вместе со своими детьми. А также обсудили сроки и стоимость возможного ремонта лестницы.
Автор поста просит жителей и гостей города-курорта быть осторожными и выбирать для похода «800 ступеней», не менее известный спуск.