В Сочи скутер влетел в фуру
Днем 27 января в Адлеровском районе Сочи произошла авария с участием мотоциклиста. Информация об этом появилась в социальных сетях.
Мужчина остался жив, но получил серьезные травмы различной тяжести. Очевидцы происшествия вызвали на место аварии скорую помощь. Врачи увезли пострадавшего в больницу в бессознательном состоянии.
Как сообщают свидетели, авария с участием скутера и фуры произошла на объездной трассе Псоу-Сочи, в это время шел дождь. Мотоциклист врезался в стоящий на обочине крупногабаритный транспорт, а фура находилась на дорожном съезде к улице Авиационной.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Авария скутера и фуры в Сочи.Видео: ЧП Сочи