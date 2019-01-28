В Сочи скутер влетел в фуру

СЕГОДНЯ 08:09 2019-01-28T08:09:36+03:00

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Днем 27 января в Адлеровском районе Сочи произошла авария с участием мотоциклиста. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Мужчина остался жив, но получил серьезные травмы различной тяжести. Очевидцы происшествия вызвали на место аварии скорую помощь. Врачи увезли пострадавшего в больницу в бессознательном состоянии.

Как сообщают свидетели, авария с участием скутера и фуры произошла на объездной трассе Псоу-Сочи, в это время шел дождь. Мотоциклист врезался в стоящий на обочине крупногабаритный транспорт, а фура находилась на дорожном съезде к улице Авиационной.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.