2019-01-28T08:51:11+03:00
Общество

На Кубани рабочая неделя начнется с дождя и мокрого снега

В отдельных районах края возможен туман и гололед
Александра ПОДУШКО
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На Кубани рабочая неделя начнется с дождя и мокрого снегаНа Кубани рабочая неделя начнется с дождя и мокрого снегаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На Кубани сегодня, 28 января, местами ожидаются дождь и мокрый снег. В некоторых районах возможно возникновение тумана и гололеда.

Ночь температура воздуха составит от -1 до +4 градусов, днем от +4 до +9. Ожидается юго-западный, северо-западный ветер 5-10 метров в секунду, ночью местами порывы 12-17 метров в секунду.

На Черноморском побережье в некоторых районах пройдет дождь. Ночью температура воздуха будет от +2 до +7 градусов, а днем +6…+11 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В Краснодаре местами ожидается небольшой дождь. Ночью и утром в низинах и у водоемов возможен туман. Температура воздуха ночью будет от +1 до +3 градусов, днем составит +5…+7 градусов. Ветер юго-западный, северо-западный 5-10 метров в секунду.

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