В Краснодаре в поселке Лазурном завершили бурение трех скважин

СЕГОДНЯ 09:17 2019-01-28T09:17:46+03:00

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В Краснодаре завершили бурение и прокачку трех скважин глубиной 90, 190, 290 метров. Они будут обеспечивать водой земельный массив в поселке Лазурном, где многодетным семьям предоставили участки.

Скоро к скважинам подключат насосное оборудование. Общая строительная готовность водозабора - более 50 процентов.

- Подавать потребителям воду будут уже после завершения всех работ. Полностью ввести его в эксплуатацию планируется во втором полугодии 2019 года, - сказал директор городского департамента строительства Максим Карпенко.

Первую скважину с артезианской водой подрядчик пробурил к концу ноября прошлого года. В январе 2019 года завершены работы еще по двум скважинам, проведена их прокачка и промывка.

- Водозабор будет состоять не только из скважин, но и из двух резервуаров для чистой воды по 500 кубометров каждый, павильона насосной станции, камеры переключения и трансформаторной подстанции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в поселке Лазурном многодетным семьям было выделено 804 земельных участка.