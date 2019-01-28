В Краснодаре водитель Nissan 350Z на парковке торгового центра устроил дрифт
В Краснодаре 27 января около торгового центра «СБС» водитель японской спортивной иномарки Nissan 350Z, выполнял гоночные трюки. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в социальные сети.
Пользователи не оценили такое развлечение. Они считают, что это опасно для окружающих.
Другие отмечают отсутствие площадок в городе для дрифта и гонок. Потому людям, у которых есть средства на подобные развлечения, «развлекаются» прямо на общих дорогах.
Напомним, днем 27 января в Адлеровском районе Сочи произошла авария с участием мотоциклиста. Информация об этом появилась в социальных сетях.
Дрифт в Краснодаре.Видео: социальные сети