В Краснодаре водитель Nissan 350Z на парковке торгового центра устроил дрифт

СЕГОДНЯ 09:31 2019-01-28T09:31:13+03:00

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В Краснодаре 27 января около торгового центра «СБС» водитель японской спортивной иномарки Nissan 350Z, выполнял гоночные трюки. Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в социальные сети.

Пользователи не оценили такое развлечение. Они считают, что это опасно для окружающих.

Другие отмечают отсутствие площадок в городе для дрифта и гонок. Потому людям, у которых есть средства на подобные развлечения, «развлекаются» прямо на общих дорогах.

Напомним, днем 27 января в Адлеровском районе Сочи произошла авария с участием мотоциклиста. Информация об этом появилась в социальных сетях.